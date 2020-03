Coronavirus, il nuovo bollettino medico. Sale il numeri di contagi, aumentano i numeri di guariti e calano i decessi rispetto alle ultime 24 ore. Ecco il nuovo quadro aggiornato.

Il nuovo bollettino di oggi, annunciato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli è di 369 nuovi guariti con un totale di 2.335, 2.853 nuovi casi di pazienti positivi totalizzando 20.603 contagiati di cui 9.268 in isolamento domiciliare e oltre mille in terapia intensiva. Sono 368 i nuovi deceduti in 24 ore.

Sull’attività della centrale remota di soccorso sanitario oggi sono stati disposti ulteriori 6 trasferimenti rispetto a ieri. 3.385 volontari con forze armate e sanitari sono ad oggi in campo per sopperire all’emergenza. Dall’inizio dell’emergenza sono stati distribuite circa 11 mila tra mascherine, tute monouso ed è in panificazione tra 1.5 milioni e 2 milioni di mascherine chirurgiche e 300mila FFP2.

Coronavirus, la situazione regione per regione

Nei casi positivi totali di Coronavirus lungo tutta la penisola, più della metà si trovano in Lombardia casa del grosso focolaio. A seguire tutte le regioni, nessuna esclusa hanno raggiunto almeno doppia cifra. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i contagi in ogni regione con il rispetto delle regole imposte dal DPCM dell’11 marzo e con il buon senso del popolo italiano.

