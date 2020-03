Coronavirus, il nuovo quadro in Lombardia: salgono i contagi e soprattutto c’è un picco di decessi. Ecco quanto riferito da Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione, in diretta su Facebook.

Coronavirus, il nuovo bollettino in Lombardia

Il bilancio è di 1.587 nuovi contagi per un totale di 13.272. Le persone attualmente ricoverate sono invece 4.898 con 602 casi in più nelle ultime 24 ore. Sono invece 25 le nuove persone in terapia intensiva per un totale di 557. Dato parecchio negativo invece sui deceduti: altri 252 morti, per un quadro generale di 1.218.

Tuttavia, al di là dei nuovi decessi, c’è fiducia da parte di Gallera. Il riferimento politico ha infatti aperto così la sua conferenza stampa: “La gente ha raggiunto un livello di consapevolezza molto forte e ringrazio tutti. Domenica scorsa notavamo una città piena di gente e invece oggi c’è la consapevolezza generale di questa grande battaglia che tutti insieme abbiamo intrapreso e che vinceremo”.

E ancora: “Le persone giro adesso sono poche e chi lo c’è usa mascherine ed è a un metro di distanza dall’altro. Contiamo di vedere i veri risultati tra 10 giorni dal momento che fino a sabato scorso c’era ancora un certo livello di normalità in giro. Dunque questa settimana vedremo ancora casi e speriamo di vedere un rallentamento tra sette giorni circa”.

