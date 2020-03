Scatta la prima denuncia per violazione delle norme di sicurezza per arginare il Coronavirus. Protagonisti due ragazzi di Napoli, sorpresi in piena notte.

In un periodo così coomplicato per il nostro paese, i cittadini italiani stanno rispondendo alla grande. Con grande responsabilità infatti, quasi tutti gli italiani stanno rispettando le norme di quarantena imposte dal Premier Conte.

La quarantena infatti sembrerebbe l’unica soluzione per poter isolare e sconfiggere il virus letale che adesso sta colpendo l’intera Europa. Purtroppo però tali norme sono difficili da rispettare specialmente per chi è un ragazzo, spensierato e pronto a sfruttare la prima occasione per fare festa.

Così a Napoli nella giornata di ieri è scattata la prima denuncia per violazione della quarantena. Protagonisti della vicenda sono stati due ragazzi, che molto ingenuamente si sono fatti scoprire in strada dai carabinieri di pattuglia. Una volta fermati poi è partita la denuncia, andiamo a vedere cosa è successo nella notte partenopea.

Coronavirus, denunciati due giovani napoletani: “Stavamo recuperando il joystick”

Colti di sorpresa in piena notte, i due ragazzi stavano passeggiando per via Toledo, una delle vie principali del capoluogo partenopeo. Visti i due ragazzi che passeggiavano senza alcun problema, la pattuglia dei carabinieri ha deciso di fermarli, per chiedere il perchè della loro presenza in giro.

I ragazzi, un pò ingenuamente, non hanno dato una spiegazione sufficente a convincere la pattuglia del 112 che era di servizio in pieno centro. Infatti i due giovani che secondo alcune fonti avrebbero 22 e 21 anni, si sono giustificati affermando che erano pronti a recuperare un joystick a casa di un amico.

Ovviamente la giustificazione non è stata accolta bene dai carabinieri, che hanno fermato e denunciato i due ragazzini. Un episodio che testimonia l’efficenza della quarantena imposta dal premier Conte, specie per chi scettico continua a scendere senza alcun problema, pronto ad eludere le norme di sicurezza.

