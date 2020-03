Coronavirus, poco meno di un giorno fa Giorgia Meloni ha attaccato l’Unione Europea su Facebook. Il video ha fatto record di visualizzazioni

L’Italia non sta vivendo certamente un bel periodo. Il nord è considerabile l’epicentro mondiale del Coronavirus, e anche il resto del Paese si ritrova a combattere contro una pandemia che sta tagliando le gambe a tutti. Una volta finito tutto, l’economia dovrà ripartire in qualche modo. Con un video diretta pubblicato su Facebook da Giorgia Meloni, la numero uno di Fratelli d’Italia ha voluto lanciare il suo ”J’Accuse”, all’Unione Europea. “Gli altri Paesi non hanno meno casi rispetto all’Italia…semplicemente non li dichiarano tutti“. Ha poi attaccato anche sul fronte aiuti finanziari, dicendo che: “arriva il Covid-19 in Italia e l’UE stanzia 200 milioni di euro. Si espande in Francia e Germania ed ecco che si inizia a parlare di miliardi“.

Coronavirus, la diretta della Meloni registra 4,2 milioni di views in meno di 24 ore

Nella giornata di domani, si terrà una riunione dell’Eurogruppo, in cui si parlerà di stanziamenti finanziari per aiutare i Paesi maggiormente colpiti dal Coronavirus. In diretta su Facebook, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha voluto accusare l’UE e mettere tutti in guardia. Il video ha registrato un incredibile record di visualizzazioni: ben 4,2 milioni in 19 ore. Numeri pazzeschi, primato assoluto in Italia in un lasso di tempo così breve. Anche nei commenti, migliaia e migliaia di italiani si sono detti d’accordo con le parole della presidente, stanchi di essere trattati come ultima ruota del carro da parte dell’Unione Europea. Per far capire l’importanza di questi numeri, la diretta dell’11 marzo, in cui il Premier Giuseppe Conte ha annunciato il famoso decreto legge, ha ad oggi 6,7 milioni di visualizzazioni. Registrate però in 4 giorni.

