Altro sequestro di mascherine operato dalla Guardia di Finanza per l’emergenza Coronavirus. A Catania sequestrate 10mila mascherine non a norma.

Continuano i sequestri di mascherine non a norma in tutta Italia. Dopo aver bloccato un tir pieno di mascherine diretto a Ponte Chiasso, in Svizzera, arriva un altro sequestro stavolta però al Sud Italia.

Infatti la Guardia di Finanza di Catania è riuscita a coordinare un sequestro questa mattina. Con l’emergenza sanitaria in atto cresce la speculazione sulle mascherine, strumento di protezione per contrarre il virus.

Si sospetta anche che sotto questa speculazione ci sia la mano della malavita. Infatti in questi giorni è attivissima la Guardia di Finanza per fermare questo mercato nero delle mascherine.

Sono in tanti pronti ad esportare mascherine quasi artigianali nel resto d’Italia, mascherine che in realtà non proteggono realmente dal Virus. Andiamo quindi a vedere il blitz messo in atto questa mattina dalla guardia di finanza.

Coronavirus, il blitz a Catania della Guardia di Finanza

Durante il blitz della Guardia di Finanza sono state sequestrate ben 10.000 mascherine che non rispettavano le norme di sicurezza previste dal decreto emanato dal Governo.

Il corpo provinciale catanese ha trovato tali mascherine in un deposito a Misterbianco durante controlli servizi per la verifica delle misure per il contenimento dell’epidemia Coronavirus. Il titolare dell’attività era un cittadino cinese che è stato prontamente segnalato alla Camera di commercio.

Un dettaglio non è sfuggito agli occhi dei finanzieri, che hanno subito notato che le mascherine non rispettavano le misure di sicurezza, proprio per questo motivo è scattato il sequestro.

I finanzieri infatti erano di pattuglia in quella zona per controllare che venisse rispettata la quarantena e si sono ritrovati a compiere un sequestro a sorpresa. Adesso il titolare dell’attività rischia una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 200.000 euro.

Quello di Catania non è il primo sequestro. Infatti anche nella giornata di ieri è stata compiuta la medesima operazione nel casertano, con ben 1600 mascherine sequestrate.

#Caserta, emergenza #COVID19: denunciate 32 persone per mancato rispetto delle misure disposte dal Governo. Sequestrate oltre 1600 #mascherine non sicure. pic.twitter.com/z06z6PYvFC — Guardia di Finanza (@GDF) March 14, 2020

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Coronavirus, entra nel nostro Canale Telegram !

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Cronaca, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24