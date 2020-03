Vista l’emergenza Coronavirus, la Francia ha annunciato la chiusura di scuole e Università a partire da lunedì. Rimangono però aperti i seggi elettorali.

La Francia non rinuncia alle elezioni comunali. I seggi, per le elezioni comunali, sono stati regolarmente aperti questa mattina, con 48 milioni di cittadini francesi chiamati al voto. Nei giorni scorsi, il Presidente Macron aveva annunciato che, per far fronte all’emergenza Coronavirus, la Francia avrebbe chiuso le scuole e le Università a partire da lunedì 16 febbraio, senza però sospendere le elezioni amministrative del week-end.

Coronavirus: aperti seggi elettorali in Francia

Come riportato da il Fatto Quotidiano, negli ultimi giorni alcune scelte del Presidente Macron sono state al centro di diverse discussioni. Tra queste, la decisione di mantenere regolarmente aperti i seggi elettorali per le elezioni comunali è stata particolarmente contestata. Le polemiche nascono principalmente dal fatto che queste elezioni porteranno al voto circa 48 milioni di persone con diritto al voto.

Il Presidente Macron ha cercato di mediare chiudendo scuole e Università, una scelta considerata controversa, se allo stesso tempo si dà la possibilità di riunire così tanta gente nel giorno delle elezioni. I seggi sono stati aperti regolarmente alle 8 di questa mattina. L’appuntamento per il secondo turno di votazioni è per il 22 marzo.

