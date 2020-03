Coronavirus, altri 368 deceduti nelle ultime 24 ore in Italia. 193 in più rispetto ai 175 di ieri. Il dottor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, ne ha parlato in conferenza stampa.

2.853 nuovi contagiati, 368 deceduti e 369 guariti. E’ questo l’ultimo bollettino medico fornito da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in conferenza stampa.

Coronavirus, il punto in conferenza stampa

Al classico appuntamento delle 18.00 era presente anche il dottor Silvio Brusaferro, il quale ha chiarito una serie di aspetti riguardanti il contagio. Possono gli oggetti esterni, per esempio, portare il coronavirus in casa? Ecco la risposta del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità: “Gli oggetti che portiamo di per sé dovrebbero essere contaminate per portare il Covid. E’ una trasmissione che in assoluto non possiamo escludere ma è altamente improbabile”.

Così come lo stesso vale per gli alimenti: “I cibi sono confezionati con molto rigore per la normativa europea già precedentemente in vigore, quindi non credo sia un problema. Lo è invece la consapevolezza di dover sempre garantire un igiene adeguato. Bisogna dimensionare correttamente il tipo di rischio”.

Bisogna poi differenziare l’uso della mascherina quando si esce: “Guidare da soli in auto con guanti e mascherina è inutile. Se invece bisogna viaggiare con qualcuno che magari ha anche problematiche respiratorie, più è opportuno. Per quanto riguarda il jogging serve il distanziamento sociale. Se una persona corre da solo in mezzo ai campi onestamente pare difficile come possa trasmettere potenzialmente delle goccioline. Caso diverso invece se corre in una maratona, ma i decreti attualmente in vigore hanno escluso questa possibilità”.

Inevitabile domanda sul numero preoccupante di decessi nelle ultime ore. Ma il professor Brusaferro ha preferito non esprimersi al momento: “Stiamo monitorando. Fare considerazioni adesso, senza sufficienti elementi, non ci permette di caratterizzare questo evento infausto evento in maniera scientificamente corretta. Stiamo analizzando i dati e raccogliendo le cartelle cliniche. In questo momento, purtroppo, dobbiamo censire questo dato ma non si può dare un’interpretazione”.

