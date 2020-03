Coronavirus, ecco il quadro dei contagiati provincia per provincia. Al primo posto c’è Bergamo con addirittura 3.416 casi attuali, segue Brescia con 2.473 situazioni certificate e Cremona con 1.792 casi.

Coronavirus, salgono a 20.603 i casi totali di contagio in Italia. La Lombardia, con soli 1.587 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, è senza dubbio la regione italiana più afflitta da questa emergenza sanitaria.

Coronavirus, i contagiati provincia per provincia

Basti pensare che 13.272 infetti sono solo relativi alla suddetta zona, con Bergamo che rappresenta il picco anche nazionale con 3.416 positivi. Segue Brescia con un altrettante spaventoso 2.473, ma si registrano numeri alti anche per quanto riguarda Cremona con 1.792 e Milano con 1.750.

Come noto è poi l’Emilia-Romagna la seconda località col maggior numero di episodi nella nostra penisola con 3.093 casi ufficiali. La città più colpita in tal senso è Piacenza con 1.012 situazioni certificate, con subito dopo Parma e Rimini rispettivamente con 662 e 425. In salita c’è poi anche Modena con 367 situazioni in essere.

Sul triste podio, infine, c’è il Veneto con 2.172 casi. Qui c’è in particolare Padova che ottiene il triste primato con 658 casi, seguita da Treviso con 413 e Verona con 335. Marche, Piemonte e Toscana sono poi le regioni col più alto numero di positivi: sono rispettivamente 1.133, 1.111 e 781.

Numeri pesanti per Pesaro che conta addirittura 712 problematiche certe, segue Ancona con 267. Per quanto riguarda il Piemonte, c’è Torino al primo posto con 359 casi seguita da Alessandria con 207. In terra toscana c’è Firenze con 162 casi, Lucca con 130 e Massa Carrara con 108.

Nell’ordine le regioni più colpite poi sono Liguria con 559 casi, Trentino Alto-Adige con 582, Lazio con 436, Friuli Venezia Giulia con 347, Campania con 333, Puglia con 230, Sicilia 188,

Umbria con 143, Abruzzo con 137, Sardegna con 77, Calabria con 68, Valle d’Aosta con 57, Molise con 17 e Basilicata con 11.

