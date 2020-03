Coronavirus: i consigli della SIPEM SoS Federazione – Società Italiana Psicologia dell'Emergenza

#CORONAVIRUS: in un video di pochi minuti la SIPEM SoS Federazione – Società Italiana Psicologia dell'Emergenza ci dà alcuni utili consigli su come affrontare questi momenti.Sono molte le emozioni che stiamo provando in questi giorni di #iorestoacasa. Sono emozioni che è normale provare in situazioni di emergenza, è importante conoscerle per non venirne sopraffatti e mettere in pratica alcuni pratici suggerimenti per affrontarle al meglio!

