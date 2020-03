Coronavirus e la Serie A: c’è il piano istituzionale per ripartire una volta rientrata l’emergenza. A illustrarlo è direttamente Gabriele Gravina, presidente della FIGC, pronto a presentare il disegno all’UEFA.

(Foto: Getty)Malgrado la progressiva diffusione della pandemia da Covid-19, c’è fiducia nelle istituzioni calcistiche per la ripresa della Serie A 2019/20. E a riferirlo è direttamente Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervenuto in diretta ai microfoni di SportMediaset.

Martedì ci sarà un incontro fondamentale in tal senso. E il dirigente sportivo ha le idee chiarissime coronavirus permettendo: “Noi cercheremo di arrivare alla fine di questo campionato perché riteniamo che sia più giusto e corretto dare l’esatta definizione a tanti sacrifici, impegni e investimenti che le nostre società hanno portato avanti”.

Coronavirus, il piano per recuperare la Serie A

Una ripresa, eventuale, che costerà tuttavia l’Europeo in programma quest’estate: “E’ chiaro che c’è una discriminante che è legata alla presenza di un Europeo, un evento per il quale tutta la nostra organizzazione ha investito tantissime energie. Martedì affronteremo questo tema e la nostra posizione è chiara: il principio della tutela della saluta è primario”.

La Serie A, secondo Gravina, potrebbe riprendere a differenza di altri campionati europei: “L’Italia è due settimane avanti rispetto ad altre nazioni per quanto riguarda questa pandemia, quindi potremo programmare ciò che gli altri non possono dal momento che non hanno ancora l’esatta dimensione del problema”.

Il piano è già tracciato: iniziare nel weekend del 3 maggio per poi concludere il torneo entro il 30 giugno. “Questo è l’auspicio”, ha riferito Gravina. Senza dimenticare anche gli altri tornei: “Martedì proporremo alla Uefa la linea di soprassedere all’Europeo. Dobbiamo lavorare su questa ipotesi di calendario senza dimenticare che al di là della Serie A, abbiamo altri campionati che devono avere la loro definizione”.

C’è un pensiero anche per Champions ed Europa League: “Non dobbiamo nemmeno troppo trascurare l’idea del completamento delle competizioni internazionali. Quindi dobbiamo inserire anche queste date”. La data massima fissata è il 30 giugno, perché dopo scadono contratti, licenze e assicurazioni. Ma anche a tal riguardo, in fondo, non sono da escludere sorprese. “La dead line inserita è il 30 giugno, ma non escluderei la modifica di provvedimenti urgenti sia sotto il profilo sportivo e governativo con una leggera proroga”, conclude infatti Gravina.

