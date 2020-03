Coronavirus, nella bozza del decreto che il governo sta per firmare un piano di sostegno per circa 20 miliardi, destinati alle famiglie e alle imprese

Coronavirus, nella bozza del decreto che dovrebbe essere firmato già nelle prossime ore un piano di sostegno da cerca 20 miliardi. Non è ancora stato steso nero su bianco, ma circola già una prima bozza con diversi punti, a cominciare dal piano per le famiflie e le imprese.

Uno dei punti saldi dovrenne essere lo stop ai mutui sulla prima casa, con estensione anche agli autonomi, senza necessità di presentare l’Isee. Entrano quindi anche lavoratori autonomi o liberi professionisti che potranno presentare autocertificazione attestante un calo di oltre un terzo del fatturato a causa dell’emergenza. Il fondo a garanzia dovrebbe essere di 500 milioni.

Invece le imprese più colpite dal Coronavirus, in tutti i settori dalla ristorazione allo sport, godranno delle sospensione fino al 31 maggio dei versamenti. In particolaree ritenute, contributi, premi assicurativi e Iva previsti nella prossima scadenza di marzo. I versamenti sospesi saranno poi erogati senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione oppure con un massimo di 5 rate mensili a partire da maggio 2020.

Quasi 5 miliardi saranno destinati agli ammortizzatori sociali, concessi a tutti per nove settimane. Le ipotesoi sono di 3,3 miliardi per l’estensione della cassa in deroga ai settori attualmente non coperti. E altri 1,3 miliardi per la Cig ordinaria e per trasformare in ordinaria la Cassa Straordinaria.

Congedi parentali per i genitori con figli fino a 12 anni saranno validi dal 5 marzo per tutti i dipendenti. Un massimo 15 giorni da distribuire tra mamma e papà non contemporaneamente, pari al 50% della retribuzione. Non esiste limite di età in caso di figli disabili e congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni. In alternativa, i lavoratori dipendenti fino ad un massimo di 600 euro (1000 euro per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori). E ancora, cassiste persone disabili in Legge 104 potrà chiedere fino a 24 giorni in più di permesso nei prossimi due mesi.

Decreto, pronto il sostegno alle Pmi e ai lavoratoriautonomi danneggiati



Nel nuovo decreto però sono previste anche altre misure. Ad sempio il fondo di garanzia per le Pmi sarà aumentato di 1 miliardo di euro. E la garanzia massima per singola impresa sale a 5 milioni di euro. La Cassa Depositi e Prestiti garantirà finanziamenti per un importo fino a 10 miliardi in modo che le banche li sblocchino per le imprese colpite dall’emergenza Coronavirus.

Ai lavoratori autonomi invece sarà riconosciuta una indennità una tantum di 500 euro. Nella bozza è prevista per professionisti e collaboratori, i lavoratori del turismo e delle terme, dell’agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo, nonché per gli stagionali,

Prevista anche una forma di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Però nel corso del 2019 non devono aver guadagnato più di 10mila euro. Inoltre 50 milioni da distribuire alle imprese per l’acquisto di guanti e mascherine. Saranno trasferite dall’Inail a Invitalia entro il 30 aprile. Infine detrazione fiscale del 30% per chi decide di fare una donazione in denaro per gli interventi anti-Coronavirus.

