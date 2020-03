Coronavirus: il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato la sospensione delle attività ludiche nelle ricevitorie, a seguito delle tante segnalazioni.

Il Comune di Bergamo, attraverso il suo profilo Twitter, ha annunciato l’immediata sospensione di tutte le attività ludiche all’interno delle ricevitorie. A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei tabaccai, il Sindaco Giorgio Gori ha deciso di sospendere tutte le “attività di gioco con vincite in denaro in tutta al città”.

Coronavirus: Bergamo sospende attività ludiche nelle ricevitorie

Non sembrano bastare le continue disposizioni emanate dal Governo in merito all’emergenza Coronavirus. Le numerose segnalazioni da parte dei tabaccai hanno indotto il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori a sospendere i vari Gratta e vinci, slot machine, 10 e lotto e tutte le attività ludiche con vincite in denaro nella città.

Numerose le persone, soprattutto anziane, che, nonostante gli inviti e le norme precauzionali emanate al fine di bloccare l’espansione del virus, si recavano nelle ricevitorie per usufruire del servizio ludico. Da qui la scelta del Comune, annunciata via Twitter, di sospendere questo tipo di attività.

Tante segnalazioni di persone che ancora oggi si recano con regolarità nelle rivendite per giocare (gratta e vinci, slot machine, 10 e lotto): il Sindaco @giorgio_gori decide l’immediata sospensione di tutte le attività di gioco con vincite in denaro in tutta la città.#informa pic.twitter.com/1E7yKF6p8p — Comune di Bergamo (@ComunediBergamo) March 14, 2020

