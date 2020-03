Esistono varie app di messaggistica con cui poter chattare in modo più o meno sicuro (tra cui Whatsapp). Ma qual è la più sicura?

Questi anni sono stati caratterizzati da una novità che ha cambiato il modo di vivere di tutti: gli smartphone. Cellulari all’avanguardia con connessione ad internet che permette un collegamento con tutto il mondo. Ma cosa rende veramente speciali questi oggetti? Sono le app. Tra le infinite presenti sugli store di iOS e Android, quelle che vanno per la maggiore sono le applicazioni di messaggistica. Whatsapp, Telegram, WeChat, Signal. Ce n’è per tutti. Ma qual è la più sicura dal punto di vista della privacy? Più o meno tutte utilizzano un sistema crittografico, ma alcune meglio di altre. La Commissione Europea ha scelto Signal come app per comunicare tra membri dello staff, ritenendola quella più incline alle proprie necessità.

Whatsapp, Telegram o Signal? Qual è la più sicura

Inutile dire che Whatsapp è senza ombra di dubbio l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Se inizialmente era indirizzata ai più giovani, ora l’applicazione fa parte della vita di chiunque, dal ragazzino alle prime armi fino alla persona più anziana. Ma siamo sicuri sia l’app migliore? Dal punto di vista della protezione dei messaggi, probabilmente no. Nonostante utilizzi un sistema crittografico come Telegram o Signal, non è l’applicazione che tutela maggiormente la privacy dei propri utenti. Allora quale si dovrebbe utilizzare? Secondo gli esperti, la più funzionale in questo senso è Signal. Utilizzata anche dai membri del Consiglio Europeo, questa app utilizza un sistema differente rispetto alle altre. La cosiddetta crittografia ‘end to end’ permette alle sole persone facenti parte di una chat di poter leggere e decifrare i messaggi scambiati, rendendo il tutto super sicuro.

