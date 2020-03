USA, Bill Gates lascia Microsoft per dedicarsi alla beneficenza, in un momento di massima difficoltà per tutto il mondo. D’ora in poi sarà solo un filantropo

Bill Gates si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Microsoft per dedicare più tempo ai suoi sforzi filantropici. Ad annunciarlo la società di software californiana in una nota venerdì pomeriggio. Sebbene rimarrà consulente tecnologico del CEO Satya Nadella, questa mossa riduce il suo coinvolgimento con l’azienda al livello più basso mai registrato. Inutile negare che nella decisione dell’uomo più ricco del pianeta abbia influito la crisi del Coronavirus, che proprio in questi giorni sta iniziando a coinvolgere pesantemente anche gli Stati Uniti.

Gates ha guidato Microsoft dagli anni ’80 fino al 2008, quando è partito per dedicarsi maggiormente alla Bill & Melinda Gates Foundation, attraverso la quale ha incanalato gran parte della sua immensa ricchezza verso problemi di salute globali.

Tuttavia, è rimasto nel Cda e in effetti lo ha presieduto fino al 2014. Ma a partire da oggi sarà lì solo come, presumibilmente, un portafortuna e un cervello ausiliario occasionale per Nadella e il suo team.

USA, Bill Gates lascia Microsoft per dedicarsi a tempo pieno alla filantropia

“È stato un grandissimo onore e privilegio aver lavorato e imparato da Bill nel corso degli anni”, ha dichiarato Nadella in un comunicato stampa di Microsoft. “Sono grato per l’amicizia di Bill e non vedo l’ora di continuare a lavorare al suo fianco per realizzare la nostra missione di responsabilizzare ogni persona e ogni organizzazione del pianeta per ottenere di più“.

Bill Gates difficilmente riuscirà a fare a meno della sua creazione: “Microsoft sarà sempre una parte importante della mia vita lavorativa e continuerò a essere impegnato con Satya e la leadership tecnica della società. Voglio aiutarla a centrare i suoi obiettivi ambiziosi. Sono più ottimista che mai sui progressi che Microsoft sta facendo“.

Ora anima e corpo alla Gates Foundation, impegnata in prima linea per fornire aiuto a chi oltre oceano non può affrontare le spese sanitarie, in questo momento di emergenza Covid-19.

