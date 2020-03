Col Coronavirus che ha stravolto le vite di tutti, una delle poche azioni concesse è la spesa. Quando farla e come comportarsi

L’intero pianeta sta vivendo un momento molto delicato a causa del Coronavirus. L’Italia è da ormai qualche giorno in quarantena, con l’obbligo di non uscire di casa, se non per motivazioni particolari. Una di queste è la spesa e l’acquisto di beni di prima necessità. Come già specificato più volte, i supermercati saranno sempre riforniti. Ma, nonostante questo, i punti vendita sono al momento i luoghi più affollati in assoluto, con persone pronte a dar cara la pelle pur di riempire il carrello il più possibile e tornare a casa col frigorifero pieno. Tutto questo risulta però inutile. Ci sono alcune regole di base da seguire per fare una spesa intelligente, acquistando il necessario e soprattutto al momento giusto, così da evitare assembramenti di persone.

Spesa e coronavirus: quali regole seguire e quando farla

Come già specificato più volte dai vari annunci del Governo, ci sono alcune regole di base da seguire assolutamente per tutti gli spostamenti. Ovviamente, valgono anche per quanto riguarda l’acquisto di beni al supermercato. Le principali sono sicuramente queste:

mantenere 1 metro di distanza dalle altre persone

dalle altre persone utilizzare guanti

rispettare il turno per entrare all’interno del supermercato

per entrare all’interno del supermercato avere sempre con sé l’autocertificazione scaricabile online

Ma quando andare a fare la spesa? Soprattutto in questi giorni, tutti i principali supermercati sono affollatissimi ad ogni ora, è perciò difficile prevedere orari in cui non trovare lunghe code all’ingresso. Ci sono però alcuni orari dove, di norma, ci sono meno persone. Sicuramente la mattina presto, durante l’apertura. Ma anche durante l‘orario di pranzo (o subito dopo). Da evitare invece orari pomeridiani o a mattinata inoltrata.

Coronavirus e la spesa intelligente: cosa acquistare

Bisogna partire dal presupposto che si tratta di quarantena dovuta a una pandemia, non è un periodo di carestia. I supermercati saranno sempre riforniti, è perciò inutile fare una spesa esagerata e volta ad avere scorte infinite di cibo nelle proprie dispense. Ci sono alcuni alimenti che è bene acquistare per effettuare una spesa intelligente, altri meno:

Prodotti a lungo termine come la pasta, l’acqua, i surgelati, il latte, i cereali ecc. utili in caso di permanenza prolungata a casa

come la pasta, l’acqua, i surgelati, il latte, i cereali ecc. utili in caso di permanenza prolungata a casa Alimenti freschi come frutta e verdura

come frutta e verdura Carne e pesce

Bevande alcoliche o analcoliche come Coca Cola, succhi, vino

come Coca Cola, succhi, vino Prodotti per la pulizia come scottex, tovaglioli, salviette, detersivi ecc.

come scottex, tovaglioli, salviette, detersivi ecc. Prodotti per animali come croccantini, lettiere ecc

