Vittorio Sgarbi, famoso critico d’arte, ha tenuto stamane alle 8 una diretta Facebook da casa sua nella quale ha parlato del coronavirus. Per lo più si è concentrato nel ringraziare Papa Francesco per aver permesso la riapertura delle chiese, il commento contornato da un attacco al governo nemmeno tanto velato.

Sgarbi, un grazie a Papa Francesco poi l’attacco al governo: le parole

“Il papa ha deciso di riportare l’attenzione degli uomini verso l’importanza dello spirito. Certo è che sono importanti anche la paura, la psicosi che fanno andare le persone negli ospedali per vedere se hanno il morbo. Questo ha creato quegli intasamenti che sono il problema reale. Ieri è stata una giornata importante perché il papa ci ha riportato a valori diversi, quelli che credono possono pregare, devono ascoltare le messe. Si può entrare nelle chiese, uno alla volta, come nei supermercati. Allora non capisco perché aperti quelli e chiuse le chiese, dove noi abbiamo la salute del nostro spirito e dove c’è la salvezza di chi crede. E’ legittimo o dobbiamo essere diventati tutti atei o comunisti? Dobbiamo accettare tutti un governo senza ragione? Giusta la volontà del papa di riaprire le chiese rispettando ovviamente le regole. La chiesa che ho in mente io è quella che andava dagli appestati, rischiando, dove si rischiava la vita per un’altra superiore”.

#coronavirus Grazie a Papa Francesco per aver riaperto le chiese. Pubblicato da Vittorio Sgarbi su Venerdì 13 marzo 2020

