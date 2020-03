Sbarca oggi nel mercato smartphone italiano il Samsung Galaxy S20, il nuovo modello che sfida nuovamente l’iPhone di Apple

Da ormai diversi anni Samsung è la principale concorrente sul mercato dell’iPhone. La casa coreana è arrivata ormai, dopo il fortunatissimo S10, al nuovo Galaxy S20. Un modello all’avanguardia che si discosta completamente dai suoi predecessori per una fotocamera pazzesca, paragonabile a quella di alcune macchine fotografiche top di gamma. Sulla parte posteriore è infatti montata una fotocamera da ben 108 megapixel, capace di registrare video in 8K, zoom 5X e una lente grandangolare. Anche la fotocamera anteriore non scherza: con 48 megapixel sarà infatti possibile farsi dei selfie di qualità eccelsa. Diverse le versioni in vendita con prezzi che arrivano fino a 1280 euro per il Galaxy S20+ da 512GB di memoria e connettività ad internet 5G.

Samsung Galaxy S20 e S20+, le caratteristiche tecniche

Il nuovo Samsung Galaxy S20 è pronto a sbaragliare la concorrenza, cercando di superare il record di vendite fatto col modello precedente, il Galaxy S10. Per quest’anno, i produttori della casa sud coreana hanno deciso di puntare maggiormente sulle prestazioni della fotocamera, ma non solo. Con uno schermo Amoled da 6,9 pollici sarà possibile godere di prestazioni eccezionali. Il dispositivo monta un processore Exynos 990 e una batteria da 5.000 mAh, che permette un’ottima autonomia. È da subito disponibile in ben 3 tipologie di colorazione: Cosmic Gray, Cloud Blue, Cosmic Black. Sarà inoltre possibile scegliere tra diverse configurazioni a prezzi differenti. La versione più economica è il Galaxy S20 Lte con 128 GB di memoria venduto a 930 euro. Mentre la versione più costosa e l’S20+ con 512GB di memoria e internet a 5G, la velocità massima al momento esistente sul mercato mobile.

