La Rai sospende la messa in onda dello storico programma domenicale. La conduttrice: “E’ un momento di emergenza”

Il Coronavirus sta stravolgendo, oltre che le vite di tutti di noi, anche gli eventi e i palinsesti televisivi. Molte trasmissioni in questo periodo vanno in onda, ma senza pubblico in studio e con le rigorose procedure di sicurezza, come le distanze adeguate tra gli ospiti e i conduttori. Ma domani per la prima volta dopo tantissimo tempo, verrà sospesa la messa in onda di uno storico varietà di Rai Uno.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, lutto per Cesare Prandeli: “E’ drammatico”

Rai, ‘Domenica In’ non andrà in onda domani pomeriggio: “E’ una situazione di emergenza”

Dopo la notizia che ‘Agorà‘ e ‘Chi l’ha visto‘ potrebbero andare verso la sospensione, anche uno storico programma come ‘Domenica In‘ si ferma. Domani, 15 marzo, il contenitore pomeridiano di Rai Uno condotto da Mara Venier non andrà in onda a causa del Coronavirus. Per motivi di sicurezza la trasmissione, andato in onda per la prima volta nel 1976 e compagna domenicale di milioni di italiani davanti alla tv, è sospesa. Si tratta di un fatto davvero senza precedenti, visto che Domenica In in 44 stagioni non era mai stato interrotto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, la Puglia ordina la quarantena a chi rientra

Nella puntata di domani, oltre al celebre attore Lino Banfi, sarebbero dovuti esserci anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la soubrette Minnie Minoprio. L’azienda di Via Mazzini ha comunicato che la decisione è stata presa per “tutelare la salute dei lavoratori e di tutti coloro che era previsto si recassero presso gli studi Frizzi di Roma“. Dispiaciuta anche la padrona di casa Mara Venier, che in un post su Instagram ha scritto: “Avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma in questo momento di emergenza non è possibile.. vi abbraccio forte forte!”

<<< Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>>