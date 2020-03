Giuseppe Conte cercato su Pornhub, piattaforma di streaming video gratuita e inerente al materiale pornografico. Ecco quanto di strano sta accadendo in queste ore.

Coronavirus, sono le piattaforme di streaming on line a dar conforto agli italiani in questi giorni di quarantena forzata. Netflix, Infinity e tante altre. Ma non sono i film e serie Tv sono i mezzi di distrazione degli italiani.

Giuseppe Conte cercato su Pornhub

Tra i vari episodi, infatti, spunta anche la pornografia tra le tendenze di questa recessione forzata e doverosa. Tra i siti più apprezzati in tal senso c’è Pornhub, tornato alla ribalta anche per l’offerta di un account Premium gratuito a tutti i cittadini per questo periodo amaro e surreale.

Ebbene c’è una curiosità non indifferente spulciando il sito di piaceri proibiti. Ovvero la presenza del nome di Giuseppe Conte tra le parole più ricercate. Ebbene sì: proprio il presidente del Consiglio. C’è il Premier tra i primi posti delle parole più cercate.

Ovviamente non parliamo di video hard – ci mancherebbe -, piuttosto di due interventi pubblici del leader politico. Uno di questi è il discorso in senato contro Matteo Salvini in occasione della caduta del precedente Governo.

Non è una novità che video non inerenti al contesto finiscano sulla piattaforma on line – ci sono finiti addirittura film -, ma a sorprendere piuttosto sono i dati in merito. Addirittura primo il Premier in ambito di ricerca. Che dire, gli effetti della quarantena…

