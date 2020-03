Miriam Leone ha deciso di accendere un po’ Instagram con un’immagine incredibile che sta facendo parlare e non poco i suoi tantissimi followers. La bella italiana si è fotografata mentre era in vasca.

Miriam Leone è una delle donne più belle di tutta l’Italia. La donna, di origini siciliane, ha deciso ci contribuire al messaggio che da settimane in tanti condividono. E’ importante in tempo di coronavirus restare a casa e non cercare neanche di uscire per motivi futili e non strettamente necessari. Per questo tanti vip stanno condividendo dei video e delle foto, con l’hashtag #iostoacasa. Lo stanno facendo anche delle persone comuni, magari mettendo qualche foto o dei video per aumentare le condivisioni. Certamente, però, nessuno ha toccato neanche lontanamente l’immagine che ha postato poco fa la famosissima attrice dalla chioma rossa, che si è fatto un selfie mentre era in vasca da bagno.

Miriam Leone si fotografa in vasca: “Oggi resto qui” – FOTO

Miriam Leone è ormai uno dei nomi più grandi in Italia per quanto riguarda il cinema e la moda. La bellissima donna italiana, infatti, da anni si mostra sul piccolo schermo, attraverso prodotti vari e serie televisive, in tutta la sua bravura e la sua incredibile bellezza. Per questo, più passa il tempo più probabilmente la ritroveremo protagonista di prodotti artistici, ed anche qualche pubblicità. Oggi, però, ha fatto parlare tutti di lei con una foto che si è scattata mentre era in vasca. La donna ha infatti scritto che passerà così il sabato, a casa, nella vasca. In tantissimi hanno commentato sotto e la foto è senza dubbio molto apprezzata dalla comunità.

