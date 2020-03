Peggiora nuovamente la situazione meteo sulla penisola italiana. Sarà un weekend segnato dal maltempo, con piogge e neve sul paese.

Continua a perdere energia velocemente l’anticiclone presente sulla penisola. Specialmente in queste ultime 24 ore, la bolla anticiclonica subirà delle infiltrazioni umide. Tali infiltrazioni hanno provocato un aumento di nubi che successivamente porterà un ritorno delle precipitazioni sulla penisola.

Già durante questo sabato mattina le piogge inizieranno a cadere sulle regioni settentrionali come Piemonte, Lombardia, Trentino, in Emilia Romagna e sul Levante ligure. Successivamente le piogge si sposteranno al Centro Italia su Marche, Toscana e Umbria, fino ad arrivare alle regioni meridionali come Abruzzo, Molise e Nord della Puglia. Allo stesso tempo però migliorerà la situazione al Nord.

Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà nella giornata di oggi, in una situazione che appare alquanto incerta, dove le piogge si alterneranno ad un tempo uggioso.

Meteo, sabato 14 marzo

Così durante questo sabato i cieli si presenteranno più grigi con le nuvole che la faranno da padrone. Infatti su tutta la penisola il tempo apparirà incerto e le nubi si alterneranno a piogge. Questa situazione si riperterà fino alla giornata di domenica, per poi dar spazio nuovamente all’alta pressione. Andiamo quindi a vedere che tempo farà nella giornata di oggi.

Sulle regioni del Nord Italia sin dal mattino i cieli risulteranno nuvolosi con piogge sparse per tutte le regioni settentrionali. Infatti ci saranno acquazzoni in transito su tutte le regioni. Torna invece la neve sulle vette alpine. Le temperature torneranno a diminuire, con massime tra i 10 e 15 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia troveremo cieli grigi e piogge provenienti dalle regioni del Nord. Con l’evolversi della giornata qualche pioggia scenderà a ridosso dell’appennino per poi spargersi sulle regioni tirreniche ed adriatiche. Le temperature sono in lieve calo, con massime tra i 12 e 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia la nuvolosità aumenterà nel corso della giornatacon locali piovaschi tra Molise e Alta Puglia. Le temperature qui rimarranno stabili, con massime tra i 16 e 21 gradi. Temperature leggermente superiori sulla Sicilia.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !