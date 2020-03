Grappa da 71 gradi in bottiglietti spray per disinfettare la gola e prevenire il coronavirus: l’invenzione

La grappa come igienizzante per la gola per prevenire il contagio da coronavirus. Un’invenzione del maestro distillatore Roberto Castagner che con i suoi dipendenti della distilleria di Visnà (Treviso) ha prodotto la Grappa Alto Grado 71 per poi imbottigliarla in erogatori spray.

“In questo periodo di emergenza mi sono chiesto se e come la grappa potesse essere utile alla gente. La grappa fa parte da sempre del vissuto del popolo italiano e l’alcol è uno dei prodotti disinfettanti più efficaci per eliminare i virus. Da qui è partita l’idea di unire le due specificità”, spiega Castagner.

Grappa per combattere il coronavirus, l’idea del mastro distillatore

Il distillatore ha messo a punto la grappa da 71 gradi in modo tale che non fosse troppo aggressiva in bocca perché, per essere efficace come igienizzante, deve avere tra i 60 e gli 80 gradi. Lo stesso, dopo la creazione, ha consultato il mondo scientifico ed avuto l’approvazione. Ha dunque creato un piccolo impianto apposito per la produzione e prodotto i primi 500 flaconi. I primi riscontri dei clienti sembrano essere positivi. “Abbiamo deciso di tenere un prezzo basso afferma Castagner circa sei euro, in modo che possa essere alla portata di tutti”, afferma. L’effetto igienizzante dura per circa 30 minuti e il contenitore da 5 cl eroga circa 130 nebulizzazioni.

