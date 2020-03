Germania, aiuti illimitati alle imprese tedesche: pronti circa 550 miliardi di euro per supportare l’economia durante la crisi per il coronavirus

Il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz ha annunciato un programma di credito illimitato per aiutare le aziende tedesche nell’emergenza del coronavirus.

Attraverso KFW, la più grande banca di sviluppo tedesca, il governo tedesco ha stanziato la cifra di 20 miliardi di euro. Scholz ha annunciato che “non esiste un limite massimo all’importo del credito che la KFW può concedere” dal momento in cui “il nostro paese sta affrontando una situazione molto grave“.

“Non esiste un limite massimo, questo è il messaggio più importante“, ha detto il ministro.

Nel frattempo, il ministro dei trasporti Andreas Scheuer ha annunciato importanti limitazioni alla circolazione oltre confine. “I cittadini devono ridurre i viaggi privati ​​all’essenziale”, ha affermato, specificando le limitazioni per i passeggeri, i treni a lunga percorrenza e i treni merci.

La Baviera da parte sua chiuderà tutte le scuole fino a lunedì 6 aprile e altre tre regioni entreranno in azione oggi. La regione della Saarland ha anche annunciato la chiusura delle scuole fino alle vacanze di Pasqua a partire dal 6 aprile, mentre Berlino lo farà gradualmente.

La Baviera ha anche vietato di visitare i pazienti nelle case di cura per prevenire la diffusione del coronavirus.

Germania aiuti illimitati alle imprese tedesche: la situazione europea

La Germania sta facendo la sua parte a livello nazionale per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica, ma il resto d’Europa come si comporta?

La risposta di Bruxelles è stata resa sempre più urgente poiché l’UE ha previsto che una recessione, forse anche molto profonda, quest’anno sarebbe stata molto probabile per tutta l’Europa.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ha affermato che la potente burocrazia dell’UE, cercherà di fornire all’Italia tutto ciò di cui ha bisogno per superare la sfida del coronavirus.

“Qualunque cosa sia necessaria, sosteniamo. Qualunque cosa abbiano bisogno, risponderemo“, ha detto ai giornalisti von der Leyen, storicamente stretta alleata del cancelliere tedesco Angela Merkel.

La potenza di fuoco della Commissione per salvare Roma è limitata e implicherebbe principalmente la riallocazione della spesa UE inutilizzata, oltre a fornire ai governi un pass gratuito per salvare le imprese.

Bruxelles avrebbe anche allentato le regole sulla gestione del debito pubblico elevato e dei deficit, un argomento delicato per l’Italia storicamente.

Il Ministro dell’economia italiano Roberto Gualtieri ha accolto con soddisfazione la decisione della commissione, apprezzando l’apertura a livello comunitario.

Von der Leyen ha affermato che gli Stati membri riceveranno la “massima flessibilità” per incrementare la spesa oltre i limiti legali, una promessa che aiuterà anche la Francia e il Belgio, entrambi i soggetti con spese eccessive croniche.

I paesi “dovrebbero sentirsi a proprio agio nell’adottare tutte le misure necessarie”, ha affermato.

Secondo l’economista Mody all’Italia servono almeno 500 miliardi

L’Italia ha bisogno di un pacchetto di salvataggio precauzionale da 500 a 700 miliardi di euro. Tutto questo per aiutare a rassicurare i mercati finanziari che il governo e le banche italiane possono adempiere ai loro obblighi di pagamento del debito quando la crisi economica e finanziaria del paese diventa più temibile.

Proprio come i costi umani del coronavirus sono cresciuti in modo allarmante, la crisi italiana potrebbe presto diventare ingestibile, causando potenzialmente caos nei mercati finanziari mondiali.

Secondo Ashoka Modi (ex componente del Fmi) ciò non può essere lasciato solo alle nazioni della zona euro. Non solo il Fondo monetario internazionale, ma anche gli Stati Uniti dovranno essere coinvolti, forse, con una linea di credito nel caso in cui le esigenze di salvataggio aumentino.

