Covid-19, Fedez e Chiara Ferragni annunciano in un video: “Altri 250mila euro raccolti per gli ospedali”. Il tutto attraverso la piattaforma “GoFundme.com”

Continua la gara di beneficenza da parte dei personaggi famosi del nostro paese per aiutare le strutture sanitarie in questa emergenza per il coronavirus. Vip, personaggi dello spettacolo e campioni dello sport non si stanno tirando indietro per far fronte alle necessità di ospedali e presidi medici.

Tra i più attivi già nei giorni scorsi c’erano Chiara Ferragni e Fedez. I due influencer sono riusciti a mettere insieme la cifra di 3,8 milioni di euro attraverso una raccolta fondi sul sito GoFundme.com. I soldi sono destinati alla creazione di nuovi posti letto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, uno dei più colpiti in questo momento di crisi.

Ora è notizia proprio delle ultime ore, altri 250mila euro sono stati raccolti dalla fondazione di fundraising.

Saranno distribuiti nei vari ospedali delle zone rosse che sono quasi al collasso per rispondere alla necessità di cure sempre crescente.

Covid-19, Fedez e Chiara Ferragni: "Altri 250mila euro raccolti"

La notizia degli altri fondi raccolti è stata data proprio dai due protagonisti attraverso una storia su Instagram. I due hanno tenuto a sottolineare come le donazioni siano giunte da ben 92 paesi diversi del mondo e abbiano raggiunto un livello mai raggiunto prima in Europa dalla piattaforma di origine americana. Ecco il loro messaggio:

“Ragazzi dobbiamo darvi una buona notizia. Abbiamo raggiunto un’ulteriore raccolta di 250mila euro sulla piattaforma GoFundme.com, in favore di vari ospedali italiani. E abbiamo scelto a quali presidi medici inviarli per combattere in prima linea l’emergenza“.

Gofundme.com, piattaforma ideata negli Stati Uniti nel 2010 e lanciata in Italia nel 2018, dedita al fundraising, ha annunciato che non prenderà nessuna commissione per questa campagna.

Chiara Ferragni e Fedez, d’accordo con il sito benefico, hanno deciso di suddividere così gli introiti:

70.000 euro ciascuno verranno donati al Policlinico di Milano, all’Ospedale di Cremona e a quello di Bergamo. Altre donazioni da 10.000 euro andranno agli ospedali Cotugno di Napoli, Niguarda di Milano, Spallanzani di Roma e alla Protezione civile.

