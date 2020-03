fCoronavirus, pochi minuti fa il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato che presto partirà campagna per effettuare tamponi ‘on the road’

La situazione Coronavirus si fa sempre più grave, sia in Italia che nel resto del mondo. Il numero dei contagi e dei decessi sale di ora in ora, e sono sempre maggiori le misure restrittive prese dai vari Governi per tentare di contenere l’espansione della pandemia. Il nostro Paese è diventato l’epicentro europeo del Covid-19, con numeri terrificanti. La quarantena continua imperterrita, con le persone che possono uscire solo per motivi lavorativi o per acquistare beni di prima necessità. Pochi minuti fa, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha fatto un’importante annunciato in conferenza stampa. Presto partirà una campagna per effettuare tamponi anche a persone asintomatiche ‘on the road‘, per esempio davanti ai supermercati.

Coronavirus, le parole del presidente del Veneto Luca Zaia

“Se individuiamo più positivi al Coronavirus, sarà più semplice isolare il contagio“. Queste le parole con cui il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha voluto annunciare che, già a partire dai prossimi giorni, partirà il progetto per effettuare test del tampone ‘on the road’. L’idea è quella di sottoporre a controlli i cittadini asintomatici in luoghi ancora frequentati come i supermercati, così da avere un quadro più preciso del numero di persone positive al Covid-19. Sempre nel corso della conferenza stampa, il presidente Zaia ha voluto ricordare che “il Veneto conta il maggior numero di tamponi al mondo, davanti a Corea, Islanda e Lombardia“. Al momento, si contano almeno 30 mila test effettuati sui propri cittadini. Numero destinato certamente ad aumentare con l’avvio della campagna per i tamponi ‘on the road’.

