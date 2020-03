Coronavirus, Leonardo Bonucci dal cuore d’oro: donazione enorme per il difensore bianconero alla struttura sanitaria. L’intera cifra sarà utilizzata per far fronte all’emergenza per Covid-19 con nuova attrezzatura necessaria.

Coronavirus, anche Leonardo Bonucci scende il campo per l’emergenza sanitaria. Il difensore della Juventus, attualmente in quarantena dopo la positività scoperta per il compagno di squadra Daniele Rugani, ha infatti donato una somma ingente per la sanità nostrana.

L’atleta laziale ha scelto in particolare la Città della Salute di Torino per devolvere la generosa offerta. Si tratta di un complesso che comprende anche l’ospedale Regina Margherita, il quale, due anni fa, salvò la vita del piccolo Matteo con un intervento per una patologia acuta.

120 mila euro, è questa la cifra devoluta. Una somma che, con la regia della direzione sanitaria, sarà dirottata alla battaglia contro il Covid-19. Una spinta importante per aiutare la regione Piemonte a far fronte contro una problematica in crescendo.

In particolare, con tale tesoretto, la struttura acquisterà due ecografi portatili per la valutazione ‘al letto’ dei pazienti in Terapia Intensiva, circa 50 maschere filtranti a circuito d’aria riutilizzabili e il materiale di ricambio annesso per circa due mesi di lavoro.

