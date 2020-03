Coronavirus: spunta il sondaggio che dice porti e confini chiusi. Per il 90% è il momento di adottare misure straordinarie

La diffusione del Coronavirus sta interessando tutto il mondo senza distinzioni di sorta. Da iniziale problema asiatico e cinese è ben presto diventato un fenomeno globale, perfettamente inserito nella realtà sociale di oggi, senza barriere ed eccezioni. L’Italia è stata colpita più pesantemente rispetto agli altri paesi mondiali, conquistando, si fa per dire, il secondo posto nella graduatoria dei contagi. Il nostro paese ha dovuto fronteggiare un’emergenza sanitaria senza precedenti, che si è sommata ad una situazione economia già di per sè precaria da tempo. I mancati aiuti iniziali da parte dell’Europa non hanno fatto altro che accentuare il problema e ritardare la possibile ripresa. Come volevasi dimostrare, il Covid-19 non sta risparmiando nessuno e i continui nuovi casi in Francia, Spagna, Germania ed Inghilterra sono lì a testimoniarcelo. Anche gli Stati Uniti, refrattari nel definirlo un grave danno globale, stanno facendo i conti con i primi 1000 infetti. Trump chiude i voli con tutta l’Europa, tornando ad un protezionismo forzato in tempo di crisi. L’unico modo, secondo il presidente americano, di contenere una diffusione fin troppo rapida.

Coronavirus, spunta il sondaggio che dice porti e frontiere chiuse

In Italia si fa un gran discutere su quali misure adottare per porre un termine a questa emergenza sanitaria su vasta scala. La globalizzazione come l’abbiamo sempre intesa fino a questo momento, con liberi spostamenti sul territorio mondiale cozza terribilmente con le logiche di contenimento del Covid-19. Serve correre ai ripari.

Il sito Leggilo.org ha lanciato un sondaggio sulla necessità contingente di chiudere porti e frontiere italiane, almeno fino a quando il patogeno non sarà debellato a livello mondiale. I risultati, condivisi su Facebook, parlano di un 90% a favore e di un 10% contrari. Effettivamente un plebiscito scontato visto che anche gli altri stati sembrano aver trovato in queste misure l’unica via d’uscita. Più che altro fa specie che non ci sia una totale uniformità di pensiero. Forse qualcuno non ha ancora ben chiaro l’altro grado di rischio che si avrebbe riaprendo la libera circolazione prima della definitiva fine dell’emergenza.

