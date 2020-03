Salvini torna a postare un video sui social. Il leader della Lega direttamente da Medjugorje annuncia: “La madonna prega per l’Italia contro il coronavirus”

Torna a postare sui social network Matteo Salvini. Il leader della lega ha infatti mostrato nuovamente la sua fede cristiana postando un eloquente video. Secondo alcune indiscrezioni il leader del Carroccio sarebbe a Medjugorje per un ritiro spirituale nel luogo sacro.

Ma non è la prima volta che il leader leghista mostra la sua dedizione. Infatti lo scorso 19 maggio, in piena campagna elettorale annunciò: “La madonna ci porterà alla vittoria“.

Coronavirus, Salvini: “La madonna prega per noi”

MADONNA DI MEDJUGORJE, PREGA PER L'ITALIA Buongiorno Amici, un abbraccio virtuale a tutti voi. Pubblicato da Matteo Salvini su Venerdì 13 marzo 2020

Così Salvini mostra ancora una volta la sua devozione, con un video direttamente da Medjugorje. Il leader leghista in un brevissimo video ha mostrato prima il panorama bosniaco e poi ha inquadrato la figura sacra.

A condire il video di rettangoli neri in alto ed in basso dove possiamo trovare le scritte “Madonna di Medjugorje” e “Prega per l’Italia“.

Così il leader leghista si affida alla fede per far uscire la penisola fuori dalla crisi sanitaria causata da un terribile virus che sta spezzando migliaia di vite.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Coronavirus, CLICCA QUI !

Per rimanere sempre aggiornato sulla Politica Italiana, CLICCA QUI !