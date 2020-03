Coronavirus: positiva Anna Ascani, viceministra dell’Istruzione, che lo ha appena annunciato attraverso la sua pagina Facebook.

Dopo Zingaretti e Lotti, un altro personaggio politico è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di Anna Ascani, viceministra all’Istruzione. Ad annunciarlo è la stessa 32enne originaria di Città di Castello attraverso la propria pagina Facebook e gli altri social. Entriamo, però, più nel merito e analizziamo quelle che sono le dichiarazioni rilasciate da poco dalla stessa viceministra Anna Ascani.

Coronavirus, il commento di Anna Ascani

Ecco il suo post su FacebooK. “Come sapete da Sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al Coronavirus. Per questo motivo come è previsto per chi è sottoposto all’isolamento e presenta sintomi come i miei ho effettuato il tampone che è risultato positivo. Questo dimostra quanto sia fondamentale rispettare le indicazioni sanitarie: se fossi uscita, avrei incontrato molte più persone. Restando a casa, ho certamente evitato possibili contagi. Io sto bene: ho qualche linea di febbre e un po’ di tosse. Ci tengo a ringraziare, ancora una volta, il personale medico che sta lavorando assiduamente, con turni senza sosta, prendendosi cura di noi. Insieme ce la faremo, vinceremo questa battaglia, mettendocela tutta. Ne sono sicura, andrà tutto bene“. Ecco la FOTO: