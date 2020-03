Coronavirus, passeggiate ed uscite all’aperto e nei parchi pubblici: ecco cosa si può realmente fare e cosa no

Molte persone, per svagarsi un po’ e ‘fuggire’ dalla quarantena domiciliare, hanno bisogno di uscire a fare passeggiate o attività all’aperto ma non è tutti è chiaro ciò che è permesso e cosa no. Proveremo a chiarirvi dunque le idee rispondendo alle domande più frequenti che stanno giungendo da più parti in questi giorni.

Coronavirus, ecco cosa si può fare e cosa no all’aperto: domanda e risposta

È vietato fare passeggiate all’aperto?

No, sono consentite così come le attività sportive, ma non in gruppo ed a distanza di almeno un metro. Nonostante ciò, si invita le persone ad uscire solo se strettamente necessario. Non è comunque necessaria l’autocertificazione, né ci sono rischi di multe qualora si rispettino le regole suddette.

Dove posso fare attività fisica all’aperto?

Non è stato specificato nulla in merito, si può dunque andare sia nei parchi, prati o anche spiaggia. La limitazione riguarda i lunghi spostamenti per raggiungere determinate mete, i quali non sono consentiti.

Si possono portare fuori i bambini?

Sì, è consentito e quindi si è esenti da sanzioni purché si rispettino le regole.

Si può uscire con un amico o familiare per motivi di necessità?

No, non è una giustificazione valida. La raccomandazione è quella di uscire uno alla volta. Già sono state diversi i fermi in queste occasioni.

Posso andare dal medico per la prescrizione di farmaci abituali?

Non è necessario, infatti i piani terapeutici sono prolungati. Il medico resta comunque disponibile per qualsiasi esigenza.

I medici specialisti e gli ambulatori sono aperti?

Non tutti, in molte città sono stati chiusi. Restano comunque a disposizione telefonicamente per qualsiasi esigenza.

Botteghe, mercati alimentari ed ambulanti sono aperti?

Sì, il decreto autorizza il proseguo dell’attività di tutte le rivendite piccole e grandi di generi alimentari dotati di regolare licenza. In molte zone i sindaci hanno deciso di far chiudere gli ambulanti perché si ritiene non ci siano le condizioni logistiche per garantire la distanza di sicurezza.

Perché le profumerie rimangono aperte?

La maggior parte vende prodotti per l’igiene della persona e cura del corpo. Questi sono infatti ritenuti in queste circostanze beni di prima necessità.

