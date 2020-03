Coronavirus, il nuovo bollettino medico. Sale il numeri di contagi, aumentano i numeri di guariti e calano i decessi rispetto alle ultime 24 ore. Ecco il nuovo quadro aggiornato.

Coronavirus, sono 175 decessi delle ultime 24 ore. 2.795 i nuovi contagiati in scala nazionale. E’ questo il quadro aggiornato fornito poco fa da Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, in conferenza stampa.

Coronavirus, i dati aggiornati in scala nazionale

-75 morti rispetto a ieri, + 679 nuovi infetti considerando i 2.116 registrati ieri. Per quanto riguarda invece i guariti, sono ben 527 in più rispetto ai 1.439 di ieri. In totale, considerando morti e guariti, sono invece 21.157 i casi di Covid-19 riscontrati finora in Italia.

Il picco di vittime, come si evince dalla tabella fornita dal Ministrero della Salute, si registra in Lombardia con addirittura 966 persone che non ce l’hanno fatta. Il secondo dato più difficile in tal senso è dell’Emilia Romagna con 241 vittime. Segue il Piemonte con 59.

Ma come sottolineato in conferenza, bisogna tener conto che in questo numero totale ci sono anche le persone morte per e con coronavirus. Ossia quelle persone per le quali il virus è stato letale e le altre, invece, dove è stato una concausa affiancata ad altre patologie pregresse.

Una distinzione difficile da tener conto ma difficile da fare come riferito dal medico dell’Iss all’incontro con i giornalisti: “E’ molto difficile dire la reale causa di un decesso in tal senso. L’infezione da coronavirus c’è in alcuni casi, ma è chiaro che le condizioni iniziali della persona sono difficili da gestire. Sono persone non bene compensate, quindi con situazioni critiche dove una polmonite come questa può portare in grave difficoltà fino a un esito fatale. Non direi che la situazione è particolarmente diversa rispetto agli altri Paesi, Cina soprattutto che al momento è l’unico riferimento. Almeno in termini di gravità”.

