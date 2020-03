Coronavirus, neonato risulta positivo proprio in queste ore a Londra: si tratta del più giovane contagiato in Gran Bretagna.

Il Coronavirus, purtroppo, non risparmia nessuno e a risultare positivo al Covid-19 è adesso un neonato in un ospedale a Londra. Lo riferisce proprio in queste ore l’edizione online del ‘Sun’, secondo cui anche la madre del piccolo sarebbe stata contagiata poco prima del parto e e ricoverata immediatamente per una polmonite. Si tratta del più giovane contagiato in Gran Bretagna, ma proviamo a fare ulteriore chiarezza su questa storia.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Boris Johnson avvisa la Gran Bretagna: bilancio pesante

Coronavirus, le ultime sul neonato positivo a Londra

Resta da capire, a questo punto, se il neonato sia stato contagiato nell’utero della madre oppure nel corso del parto. Adesso il piccolo si troverebbe al ‘North Middlesex Hospital‘ di Enfield, borgo di Londra che si trova nella parte più settentrionale della città, mentre la madre sarebbe stata trasferita immediatamente in un’altra struttura ospedaliera. Seguiremo con estrema attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in caso di novità importanti dalla Gran Bretagna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, 14.955 malati e 1266 decessi in Italia: emergenza nazionale negli Usa – DIRETTA