Coronavirus, Cesare Prandelli sta vivendo in primissima persona questa drammatica situazione in scala nazionale. Ne ha parlato direttamente il Ct della nazionale intervenuto quest’oggi in diretta.

Coronavirus, ci sono anche persone care a Cesare Prandelli tra le 1.441 vittime attuali secondo ultimissimo bilancio. Ed è lo stesso tecnico toscano a raccontarlo. L’ex Ct della nazionale italiana, nativo di Orzinuovi in Lombardia, ha infatti raccontato la sua tragica esperienza ai microfoni di Lady Radio.

Coronavirus, lutto per Cesare Prandelli

Inizia così la testimonianza del mister: “In questi momenti non si può essere saggi, si deve soltanto accettare la realtà. E la mia è che ho perso degli amici in questi giorni. Quel che sta succedendo è drammatico, soprattutto per i familiari che non possono stare nemmeno stare vicino ai propri cari”.

Prandelli ne approfitta per lanciare l’ennesimo appello: “Bisogna stare in casa, adesso solo così possiamo essere di aiuto a qualcuno. Nella mia località, un paesino piccolo come Orzinuovi, è bastata una partita di bocce a far scatenare il tutto. Una partita tra alcuni abitanti del posto e altri del lodigiano”.

L’incubo di Prandelli, tuttavia, non è ancora finito: “Ora ho parenti in quarantena, sono positivi ma sono isolati presso le loro abitazioni”. Un pensiero poi al personale sanitario chiamato a un tour de force sfiancante: “I veri sacrifici li sta facendo loro, medici e infermieri che sono ininterrottamente in ospedale”.

C’è infine spazio anche per un sincero pentimento per quanto riguarda l’Italia: “Forse abbiamo sbagliato posticipando tutto di una settimana, quando ormai era troppo tardi. Non mi interessa del calcio adesso, il mio pensiero principale è a chi soffre e a chi è contagiato. Dobbiamo fare tutti un passo indietro. Dobbiamo urgentemente acquistare una dimensione umana adesso, tutto il resto viene dopo”.

