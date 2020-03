Altra fuga delle persone da Milano per paura del coronavirus, i treni per il sud registrano dei sovraffollamenti

Dopo quella di sabato scorso, ieri è avvenuta una nuova ‘fuga’ di persone da Milano alle regioni del Sud. La stazione centrale ieri sera ha visto un sovraffollamento per i treni della tratta Milano-Siracusa-Palermo delle 20,10 e di Milano-Lecce delle 20,50. “Non ci sono più voli, l’unica soluzione per lasciare Milano è questa”, questa la voce che risuona tra i giovani presenti. In fila, con mascherine ed a debita distanza, vi si trovano studenti fuorisede ma non solo.

LEGGI ANCHE—> Morto Stefano Amighetti, è la vittima più giovane del coronavirus

Milano, treni sovraffollati: la denuncia del personale

Arriva anche la denuncia del personale che lavora nelle stazioni e sui treni: “Non ci sono garanzie di sicurezza sanitaria, la gente è disposta a viaggiare tutta la notte con persone sconosciute, nella promiscuità obbligata degli spazi di un vagone letto, cioè tre posti, e delle cuccetta a quattro posti”.

Inoltre l’accusa è anche alla mancanza di igiene e sicurezza: “Noi del personale viaggiante abbiamo un solo paio di guanti e una mascherina per il viaggio di andata e per il ritorno”.

In molti si chiedono: “non si capisce perché tutta questa gente possa partire, visto che l’ultima ordinanza ha fermato l’Italia”.

<<< Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>>