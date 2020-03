Coronavirus, farmaco in sviluppo potrebbe portare degli importanti cambiamenti nella storia della lotta alla malattia proveniente da Wuhan.

Il coroanvirus è arrivato in Italia ed ora si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta l’Europa. Se il nostro Paese ha preso delle contromisure, però, le nazioni vicine sembrano aver sottovalutato ed anche molto la situazione, al punto che negli ultimi giorni ci sono state delle dichiarazioni poco ortodosse. Borsi Johnson in Inghilterra ha detto ai propri cittadini di “prepararsi a perdere i propri cari”, Angela Merkel che “il 70% della popolazione potrebbe essere infettato”. Parole che di certo non rassicurano le persone ed anzi, aumentano la paura e le fughe verso altro luoghi, dove ancora possibile. Per questo motivo le ultime notizie che arrivano dall’Università di Utrecht stanno facendo il giro del web e sollevando il morale di migliaia di persone che vogliono mettersi la questione alle spalle.

Coronavirus, farmaco in sperimentazione: ecco come funziona

Secondo le ultime notizie riportate da ANSA, i ricercatori dell’Università olandese di Utrecht, guidati dal famoso Chunyan Wang, sta facendo passi avanti importanti.

L’equipe di scienziati e ricercatori hanno però detto alla BBC che saranno necessari mesi prima che il farmaco sia disponibile perché dovrà essere sperimentato. Ci vorrà molto tempo prima dell’ok per la somministrazione su umani, ed anche allora si parla soltanto di sperimentazione prima di una cura ufficiale. Per ora il farmaco, un anticorpo, ha la funzione di legarsi alla proteina Spike del coronavirus. Facendo ciò, impedisce alla malattia di legarsi alle cellule e di infettare il paziente. Gli studi vanno avanti, la premesse sono davvero ottime.

