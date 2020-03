Coronavirus, parla l’esperto Walter Ricciardi. Consulente del ministero della Salute e membro del Comitato di esperti della Protezione civile, il professore lancia un grosso allarme.

Coronavirus, è questo il modo giusto per fronteggiare l’emergenza? La risposta è assolutamente sì come riferisce il dottor Walter Ricciardi, ma al contempo c’è un aspetto da non sottovalutare.

Consulente del ministero della Salute e membro del Comitato di esperti della Protezione civile, il professore ha parlato dell’emergenza sanitaria ai microfoni de La Repubblica.

Coronavirus, conseguenze e soluzioni: parla l’esperto

L’Italia – secondo l’esperto -, sebbene la situazione complicata, si è mossa in tempo e ora è un riferimento per l’intera Europa: “Intanto sottolineo che le stanno piano piano adottando tutti gli altri Stati, a partire da Spagna e Francia. Del resto hanno il nostro esempio da seguire, visto che siamo stati i primi a essere colpiti qui in Europa. Con un nuovo virus in circolazione l’unica cosa da fare è dilazionare e ritardare l’impatto sul sistema sanitario attraverso il contenimento, quindi il distanziamento sociale”.

A cosa serve rallentare il virus? “Intanto a non far soccombere le strutture sanitarie che devono curare i casi gravi e poi ad aspettare che si rafforzino gli strumenti di cura”. Ma il vero intento sarà trovare un vaccino, sebbene la strada sia ancora lunga: “Credo che vedremo prima una terapia più specifica rispetto a un vaccino. Non è assolutamente etico accettare che si ammalino le persone per creare una immunità di gregge che peraltro non è neanche sicura”.

Perché senza un immunizzazione, come spiega il dottor Ricciardi, non vi sarà senza la sicurezza assoluta in merito: “Perché si tratta di un virus nuovo e non ci sono ancora conferme scientifiche su una immunità duratura dopo la malattia. Chi è stato contagiato potrebbe anche riprenderlo per quanto si sa al momento”.

Ma non mancano segnali di fiducia sull’emergenza. Gli ultimi, tra l’altro, arrivano proprio dalla Lombardia: “Ci vorrà tempo, ma la strada che abbiamo scelto è giusta e questa convinzione è rafforzata da quanto sta succedendo nella prima zona rossa della Lombardia, che in questi giorni sta vedendo i nuovi casi crollare in modo importante”.

