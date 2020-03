Coronavirus: Burioni-Sgarbi, le posizioni sull’emergenza in Italia sono diametralmente opposte e lo scontro avrà uno strascico in tribunale

Coronavirus: Burioni-Sgarbi, qualche parola di tropppo e scatta la denuncia. Il noto virologo e il critico d’arte hanno avito fin dall’inizio dell’emergenza due visioni decisamente diverse. Da una parte gli allarmi, inzialmente inascoltati, del medico. Dall’altra la visione del critico che ha sempre considerato eccessive le precauzioni e i divieti imposti.

In un video postato su Facebook (e cancellato quando era troppo tardi) Sgarbi come al solito non è riuscito a trattenersi. Si rivolgeva in particolare agli abitanti di Codogno, dicendo loro che non esisteva alcun pericolo, che potevano circolare liberamente. Contonuava a sostenere che in realtà non si trattava di un viruis ma solo di una pedsante influenza. E ataccava gli specialisti, in particolare i virologi. “Ma chi ca**o è Burioni?. Chi ca**o è Pregliasco?”. Diceva di diffidare delle loro parole e del loro eccessivo allarmismo.

Parole forti che ora avranno uno strascico. Perché l’associazione Patto Trasversale per la Scienza (Pts), fondata da Roberto Burioni e Guido Silvestri, ha presentato un esposto penale. Lamenta le gravi affermazioni dette in quel video del 9 marzo scorso pubblicato sul profilo Facebook sulla diffusione del virus e sulla malattia Covid-19. “Nel video Sgarbi ha manifestando dubbi sulla pericolosità del virus e sulle modalità di diffusione del contagio”, Ma avrebbe anche diffuso notizie false rispetto alla prevenzione ridicolizzando le misure di contenimento adottate dal Governo”.

Coronavirus, Burioni e altri scienziati infuriati per le affermazioni di Sgarbi

Pier Luigi Lopalco, presidente del Pts e responsabile Coordinamento Regione Puglia emergenze epidemiologiche, è chiaro. Secondo lui, al di là delle accuse che saranno valutate nelle sedi opportune, chi ha una certa influenza sul pubblico deve saper pesare le parole. Quindi è un comportamento irresponsabile esortare ad abbassare la guardia nei confronti di un’infezione così pericolosa.

I membri del Pts sostengono che le parole di questo video e di altri interventi di Vittorio Sgarbi non possono esserte considerti solo una provocazione. E nemmeno un’espressione del libero pensiero che è tutelata dall’articolo 21 della nostra Costituzione. Allo stesso modo, Sgarbi è anche un parlamentare e questo video non rappresenta alcun esercizio delle sue funzioni.

Non rientrano nei compiti di un rappresentante del popolo disconoscere la tragedia quotidiana negli ospedali italiani. E nemmemno la pericolosità della malattia o il problema della diffusione del contagi. Quindi esortare gli italiani a violare posizioni chiare esprtesse dal governo non rientranva nelle sue facoltà. Anche perché “il video in questione ha assunto peraltro una dimensione virale“. Ora toccherà ad un giudice stabilire se effettivamente Sgarbi abbia esagerato e se quelle parole siano state troppo esagerate alla luce del dramma italiano. Il diretto interessato per ora non replica.