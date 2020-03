Lutto tra gli operatori del 118 di Bergamo: morto 47enne contagiato dal Coronavirus: ecco i dettagli

Purtroppo in una guerra muoiono anche quelli che sono lì, in prima linea, a combattere contro il male. La morte di un operatore del 118 di Bergamo, contagiato dal Coronavirus, simboleggia la crudeltà di questa malattia e il coraggio di chi lavora per risolvere questa tragica emergenza. Si chiamava Diego e aveva 47 anni, in servizio Soreu, la centrale operativa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove si sta cercando di salvare la vita a molte persone.

Coronavirus Bergamo, morto operatore del 118: il coraggio di chi lotta per salvare vite

A dare l’annuncio della morte del soccorritore del 118 di Bergamo, avvenuta la scorsa notte, è stata l’ADL Cobas Lombardia, l’associazione dei diritti dei lavoratori. Il 47enne svolgeva servizio in ambulanza e, secondo quanto affermato nel post della pagina facebook dell’associazione, utilizzava tutti i dispositivi di protezione individuali e non aveva patologie pregresse. Diego è uno dei 700 operatori sanitari, medici, infermieri, soccorritori e oss contagiati dal Coronavirus.

Da alcune notti la centrale dell’ospedale Papa Giovanni XII, che raccoglie le chiamate di emergenza inoltrate dal 112 provenienti anche dalle province di Brescia e Sondrio, era stata chiusa e sanificata. Questo perché anche altri operatori avevano accusato dei sintomi da Covid-19 ed erano stati mandati in isolamento a casa, con le chiamate dirottate verso altre centrali della Lombardia. La morte di Diego tiene accesi i riflettori sul problema della sicurezza dei lavoratori in questo momento, soprattutto quella degli operatori sanitari.

