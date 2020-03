Anche il colosso della tecnologia mondiale conferma la pandemia da coronavirus e chiude in tutto il mondo. Riaprono, invece, gli store in CIna.

Come si poteva immaginare l’epidemia da Coronavirus sta colpendo il mondo intero con la sua diffusione che sta raggiungendo tutte le nazioni. Ovviamente con una pandemia in corso non può che risentirne anche l’economia mondiale.

Uno dei settori più colpiti è quello tecnologico, specie quello degli smartphone. Con le persone chiuse in casa è difficile trovare date per lanciare i nuovi modelli ed una delle aziendee che ne sta risentendo maggiormente è proprio la Apple.

Dall’inizio della pandemia il marchio della mela morsicata ha dovuto chiudere diversi store. I primi negozi chiusi sono stati proprio quelli della Cina, cuore pulsante della produzione di marchio Apple.

Infatti nella potenza asiatica vengono progettati gran parte degli smartphone della Apple e la chiusura forzata non ha fatto altro che portare danni economici all’azienda. Ma adesso la situazione sembra essersi ribaltata.

Coronavirus, Apple riapre in Cina e chiude in tutto il mondo

Ma negli ultimi giorni la situazione si è ribaltata. Infatti il virus è stato quasi completamente debellato, con solamente 4 casi di contagio a Wuhan nell’ultimo giorno.

Così mentre la Cina torna alla normalità anche gli Apple Store riaprono nella nazione asiatica. Una ripartenza dopo poco più di due mesi di terrore, dove si è temuto il peggio.

D’altra parte del mondo, invece, Apple prende il provvedimento opposto con la chiusura dei suoi store in tutto il mondo. Così mentre il mondo è in quarantena a causa del virus, si ferma anche la più grande azienda di smartphone al mondo.

L.P.

