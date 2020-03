Arriva da Cagliari l’ideatore dell’app progettata per chi non ha la stampante ed ha bisogno dell’autocertificazione per il Coronavirus

Poco meno di 10 ore di lavoro, tanto è costato a Cristian Pibia, cagliaritano, programmatore in un call center, escogitare qualcosa di geniale. Si tratta di un’applicazione per smartphone ideata per tutti coloro hanno bisogno di autocertificazione per scendere in strada – per i soli motivi dettati dal governo – ma non hanno a disposizione una stampante.

Autocertificazione, app per chi non ha la stampante

Autocertificazione per viaggiareUn’applicazione sicura, nel rispetto della privacy che non invia dati a terzi ed utile: il sogno di chiunque. Ebbene il sogno è stato realizzato da un ragazzo di appena 30 anni cagliaritano. Invece di stampare il foglio utile ad autocertificare il motivo della propria uscita basterà compilare il modulo sull’app e in ogni certificato che il cittadino produrrà tramite la app sarà presente in basso a destra un “bar code” che servirà alle forze dell’ordine per controllare, acquisire e validare il certificato stesso.

