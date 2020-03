Alle ore 18, come di consueto, la conferenza stampa del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, per fare il punto sulla situazione coronavirus per la giornata di oggi, 14 marzo 2020. Seguiamo insieme la diretta video della conferenza, direttamente dal canale Youtube ufficiale della Protezione Civile, sperando ci siano notizie più incoraggianti rispetto a quelle dei giorni scorsi. Il bollettino giornaliero di Borrelli è ormai diventato fondamentale per gli italiani, che sono preoccupatissimi per ciò che sta accadendo e vogliono avere aggiornamenti costanti sulla situazione nel nostro Paese. Di seguito la diretta video della Protezione Civile.

