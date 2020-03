Stato di emergenza anche in Italia: il Coronavirus si estende a macchia d’olio e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. Il Governo, intanto, ha allargato la zona rossa a tutto il territorio nazionale. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia.

Sabato 14 marzo

9,50 – Fedez e Chiara Ferragni: “Altri 250mila euro raccolti”. >>> LEGGI L’ARTICOLO

9.08 – Firmato il protocollo sicurezza per i lavoratori.

8:40 – Guardia di Finanza sequestra 840mila guanti monouso e 120 mascherine dirette in Svizzera. Il sequestro è avvenuto a Ponte Chiasso. Inoltre la merce sequestrata verrà donata agli ospedali in Lombardia.

06.45 – In Cina sono stati registrati ieri 11 nuovi casi di Coronavirus. Le guarigioni salgono all’81%, con 1430 persone dimesse dagli ospedali. I pazienti in condizioni critiche sono 3610, in calo di 410 unità rispetto a giovedì.

06.35 – In Corea del Sud continuano a calare i contagi. Nella giornata di venerdì in tutto il paese asiatico sono stati registrati “solo” 107 nuovi casi. E’ il valore minimo da oltre due settimane. Il totale di infetti sale a 8.086.

