Sorpresa dal punto di vista meteo. L’anticiclone presente sulla penisola perde energia e subirà qualche insidia piovosa tra sabato e domenica.

Cambia nuovamente la situazione meteorologica sulla nostra penisola. Nella giornata di ieri la presenza dell’anticiclone faceva auspicare ad un presto ritorno al caldo estivo. Nelle ultime ore, però, l’anticiclone ha perso velocemente energia, retrocedendo e facendo tornare le insidie sulla nostra penisola.

Così il caldo dovrà aspettare ancora un pò prima di far ritorno sulla penisola. Inoltre la buona situazione meteorologica creatasi nella giornata di ieri, peggiorerà nelle prime ore del sabato, riportando anche piogge su tutto il comparto settentrionale.

Le piogge, infatti, dovrebbero colpire Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia Romagna e Levante ligure. Ma non solo, la neve tornerà ad imbiancare l’arco alpino grazie ad un nuovo calo delle temperature. Con l’evolversi delle giornate le precipitazioni raggiungeranno prima il centro (in Umbria, Marche e Toscana) e poi il sud (su Abruzzo, Molise e Puglia).

Andiamo però adesso a vedere come sarà questo venerdì e se la perdita d’energia dell’anticiclone si farà sentire anche nella giornata odierna.

Meteo, venerdì 13 marzo

Una perdita d’energia improvvisa dell’anticiclone sta facendo cambiare la situazione meteo sull’Italia. Infatti il bel sole di ieri non dovrebbe confermarsi, ed i cieli italiani torneranno a riempirsi di nuvoloni grigi. Tornano anche le piogge in alcuni settori del Nord. Andiamo quindi a vedere che giornata ci aspetterà, analizzando ogni settore della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia i cieli torneranno ad ingrigirsi. Le piogge inizieranno colpiranno nuovamente a Nordovest, bagnando soprattutto la Liguria. Tempo nuvoloso altrove, mentre in Friuli Venezia Giulia con l’evolversi della giornata potrebbero verificarsi lievi piogge. Le temperature sono in leggero rialzo con massime dai 14 ai 18 gradi.

Invece al Centro Italia la situazione tornerà a peggiorare. Il sole lascerà spazio a grandi nuvoloni, specie in Sardegna. Seppur il cielo apparirà cupo, almeno per oggi non si verificheranno precipitazioni. Le temperature sono in lieve diminuzione, con massime che oscilleranno dai 15 ai 20 gradi.

Infine al Sud Italia la situazione apparirà abbastanza soleggiata. Qualche addensamento colpirà le regioni tirreniche ma non farà registrare nessuna pioggia. Le temperature rimarranno stabili, con massime dai 18 ai 23 gradi.

L.P.

