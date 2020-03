L’Inghilterra punta sull’immunità di gregge per sconfiggere il coronavirus. Ma può funzionare? Burioni ci spiega in un video cos’è e come funziona

Una delle notizie più scioccanti di oggi è che Boris Johnson ha deciso che l’Inghilterra punterà sull’immunità di gregge per provare a sconfiggere la pandemia di coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Ma è qualcosa che può funzionare? Ce lo spiega il virologo Roberto Burioni, diventato celeberrimo sui social e ora anche su youtube con il suo Medical Facts. Emblematica la sua metafora per spiegare questa “immunità di gregge” che in realtà è molto utile a spiegare anche l’importanza dei vaccini per i più scettici.

“Immaginate una foresta – spiega Burioni – e immaginate che cada un fulmine su un albero. Tutti gli alberi intorno vengono subito coinvolti nell’incendio e il rischio che bruci tutto è concreto. Adesso invece immaginate che tutti gli alberi intorno a quell’albero vengano abbattuti. In quel modo, se cade un fulmine su quell’albero, è molto meno probabile che prenda anche gli altri, più distanti”. Ovviamente l’albero colpito dal fulmine è la persona contagiata, in questo caso da coronavirus, e gli alberi intorno sono le sue potenziali “vittime”.

La scelta di Boris Johnson sull’immunità di gregge per il coronavirus e la posizione di Burioni

Quando c’è un’epidemia, anzi una pandemia, la scelta più sensata è quella di provare a tamponare l’emergenza come sta facendo l’Italia, ovvero cercando di limitare quanto più possibile i contatti fra persone che potrebbero avere già il coronavirus ed essere asintomatici. L’Inghilterra del Premier sovranista Boris Johnson ha deciso invece di fare in un altro modo: lascerà scorrere tutto senza porre limitazioni ai suoi concittadini sperando che l’immunità di gregge limiti i danni. Ma non sarà un’operazione indolore: Johnson ha già avvertito i suoi connazionali che le perdite saranno molte e molto dolorose. Una scelta sbagliata, per il dott. Burioni, che nel video spiega perché quest’operazione non è come per i vaccini e per questo potrebbe rivelarsi assolutamente suicida.

