La Cina sta uscendo dall’emergenza Coronavirus: un dato significativo a riguardo è la riapertura di tutti i 42 Apple Store, che erano chiusi da febbraio.

La Cina ha annunciato la riapertura di tutti gli Apple Store, chiusi da febbraio per far fronte all’emergenza Coronavirus. Come riportato da Skytg24, l’azienda americana ha riaperto i suoi store in Cina in maniera graduale. Già la scorsa settimana erano stati riaperti 38 dei 42 negozi marchiati Apple. Nella giornata odierna, con la riapertura degli ultimi 4 negozi, la Cina può definitivamente godere della riapertura totale degli Apple Store.

L’azienda californiana aveva predisposto la chiusura di tutti i negozi in Cina, per rispettare quanto ordinato dal Governo Cinese, al fine di ridurre l’espansione da CoVid-19. Il successo delle norme attuate ha posto fine alla chiusura dei negozi. 42 dunque gli Store effettivamente attivi in Cina, anche se alcuni ancora con orario ridotto.

Coronavirus, Apple annuncia le ripercussioni economiche

Una buona notizia dunque quella della riapertura effettiva di tutti gli Apple Store in Cina. Ma la prolungata chiusura (ricordiamo, da febbraio) ha causato, come riporta Skytg24, ingenti perdite economiche all’azienda. La chiusura forzata e duratura degli Store ha portato l’azienda a tagliare le stime relative ai ricavi del 2020.

L’emergenza Coronavirus, ha portato per l’azienda californiana, come per molte altre, la chiusura forzata dei negozi non solo in Cina, ma anche in altri Paesi. Al fine di rispettare le norme emanate, l’azienda è stata costretta a chiudere i suoi negozi anche in Italia.

