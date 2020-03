Grande arresto a Reggio Calabria, dove le forze dell’ordine hanno arrestato un Boss della ‘Ndrangheta che ha violato la quarantena anti-Coronavirus.

Grande arresto a Reggio Calabria. Nel capoluogo della Calabria le forze dell’ordine hanno preso in arresto a Bruzzano Zeffirio, il latitante Cesare Antonio Cordì.

Il latitante ha 42 anni ed è un volto di spicco della criminalità organizzata calabra, la ‘Ndrangheta, precisamente di Locri. Il colpo è stato messo a segno dai carabinieri delle Compagnie di Bianco e Locri.

Un arresto a sorpreso, compiuto grazie ad una leggerezza del latitante. Infatti Cesare Antonio Cordì ha violato banalmente le norme di sicurezza, venendo preso in arresto nel cuore reggino.

Coronavirus, il latitante sorpreso a causa dell’emergenza Covid-19

A far cadere nella trappola il noto latitante reggino ci ha pensato l’emergenza cibo causata dal Coronavirus. Infatti il 42enne esponente della ‘Ndrangheta era uscito a fare la spesa quando è stato rintracciato dalle forze dell’ordine.

Per i Carabinieri invece è bastato il flebile bagliore di una sigaretta per avere la certezza che nella casa di Bruzzano Zeffirio ci fosse il ricercato. Un dettaglio che non è sfuggito agli occhi delle forze dell’ordine che sono riuscite a bloccare il malvivente.

Durante l’operazione, il ricercato ha cercato di scappare da un’uscita secondaria. Ma ancora una volta i Carabinieri hanno intuito la sua mossa, bloccando astutamente anche la seconda via di fuga.

Così dopo l’arresto è scattato un provvedimento di custodia carceraria poiché indagato per trasferimento fraudolento di valori. Ad aggravare la situazione ci ha pensato l’agevolazione a fine mafioso. Inoltre per eludere le leggi, il boss aveva affidato l’intestazione di un esercizio commerciale alla moglie.

Adesso i Carabinieri saranno impegnati a scoprire chi ha agevolato la latitanza del boss, interrogando proprio Cesare Antonio Cordì, per cercare di compiere altri arresti. Solamente gli interrogatori riveleranno se il boss parlerà o rimarrà fedele alla sua associazione mafiosa.

