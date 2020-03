Coronavirus, UFFICIALE: arriva la decisione definitiva su Champions ed Europa League come annunciato proprio in questi istanti.

Il Coronavirus continua a mietere vittime in Italia e nel resto del mondo e adesso anche le maggiori competizioni continentali per club si fermano. Lo riferisce proprio in questi istanti l’UEFA, secondo cui sarebbero stati rinviati a data da destinarsi gli ottavi di finale di Champions ed Europa League. Non si giocherà, dunque, l’atteso match di ritorno tra Juventus e Lione, in programma inizialmente martedì 17 marzo. Non è finita qui: si ferma anche la Youth League, torneo calcistico giovanile europeo per squadre di club maschili Under-19.

Coronavirus, anche Arteta positivo

Intanto, anche il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, eCallum Hudson-Odoi del Chelsea sono risultati positivi al Coronavirus proprio in queste ore. La Football Association, a questo punto, potrebbe decidere di sospendere anche la Premier League, ma la decisione definitiva verrà presa soltanto nelle prossime ore. Il calcio, dunque, si ferma dal momento che l’emergenza Coronavirus continua ad allargarsi a macchia d’olio.

