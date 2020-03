Denunciati e segnalati alla prefettura di Salerno 5 giovani che invece di rispettare le disposizioni anti-Coronavirus, organizzavano festini a base di alcol e droga.

I Carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) hanno scovato un gruppo di ragazzi, tutti compresi tra i 22 e i 26 anni, che invece di rispettare le direttive annunciate dal Governo, vista l’emergenza Coronavirus, organizzavano festini a base di alcol e droga.

Come riportato da Skytg24, i 5 ragazzi, di cui 4 studenti e un operatore socio-sanitario, sono stati denunciati dalle autorità e segnalati alla prefettura di Salerno. I ragazzi, nonostante i divieti imposti per arginare l’espansione del CoVid-19, uscivano tranquillamente non per ingenti necessità, ma per organizzare festini.

Coronavirus, nel frattempo chiuse anche 81 chiese nel salernitano

Di pari passo alle disposizioni emanate dal Governo, anche la diocesi di Teggiano-Policastro (Salerno) annuncia continui aggiornamenti sulle norme anti-CoVid-19. Nel Salernitano, infatti, resteranno chiuse, almeno fino al 3 aprile, tutte le chiese.

L’annuncio è arrivato, come riportato da Skytg24, dal Vescovo, Monsignor Antonio de Luca, che, per tener lontana la possibilità di ogni tipo di contagio da Coronavirus, ha predisposto la chiusura delle chiese della diocesi. 81 in tutto gli edifici che rimaranno chiusi ai fedeli.

Le autorità regionali campane hanno riportato nella tarda serata di ieri, l’aggiornamento relativo al numero di casi verificati. Il numero di casi è salito a 222. La regione, e l’Italia intera, è in attesa delle dovute conferme dell’ISS.

