Coronavirus, ecco il punto sul resto del mondo colpito dalla pandemia: dall’Europa all’Asia, passando per America, Asia ed Oceania

Ormai il coronavirus si è insediato in tutti i paesi del mondo, dove più e dove meno lo ha fatto comunque. In Italia la situazione attuale vede 14955 persone contagiate attualmente, di cui 6201 in isolamento domiciliare e 1328 in terapia intensiva. La restante parte è ricoverata con sintomi. I deceduti dall’inizio sono in totale 1266, mentre i guariti 1439. Ma andiamo a vedere la situazione nei restanti paesi.

Coronavirus, la situazione nei diversi continenti

Di seguito andremo ad elencare, in ordine, i casi confermati, i morti totali e le guarigioni totali.

EUROPA

L’Europa si mostra come uno dei continenti più colpiti, con l’Italia (seconda nazione al mondo per contagi) a farla da padrone. Avanzano anche Francia e Germania che superano quota 3000.

Albania 33, 1, 0.

Andorra 1, 0, 0.

Armenia 8, 0, 0.

Austria 504, 1, 6.

Azerbaigian 19, 1, 3.

Bielorussia 27, 0, 3.

Belgio 559, 3, 1.

Bosnia-Erzegovina 18, 0, 0.

Bulgaria 23, 1, 0.

Cipro 14, 0, 0.

Croazia 31, 0, 1.

Danimarca 804, 0, 1.

Estonia 79, 0, 0.

Macedonia 14, 0, 1.

Finlandia 155, 0, 1.

Francia 3661; 79; 12.

Georgia 25, 0, 0.

Germania 3481; 8; 46.

Grecia 190, 1, 2.

Irlanda 90, 1, 0.

Islanda 134, 0, 0.

Lettonia 17, 0, 1.

Liechtenstein 4, 0, 0.

Lituania 6, 0, 0.

Lussemburgo 26, 0, 0.

Malta 12, 0, 0.

Moldavia 6, 0, 0.

Monaco 1, 0, 0.

Montenegro 0.

Norvegia 911; 1; 1.

Paesi Bassi 804, 10, 2.

Polonia 68, 1, 0.

Portogallo 112, 0, 1.

Regno Unito 799, 11, 19.

Repubblica Ceca 141, 0, 0.

Romania 81, 0, 6.

Russia 45, 0, 4.

San Marino 78, 5, 0.

Serbia 31, 0, 0.

Slovacchia 30, 0, 0.

Slovenia 141, 0, 0.

Spagna 4352; 124; 193.

Svezia 814, 1, 1.

Svizzera 1137; 9; 4.

Turchia 5, 0, 0.

Ucraina 3, 1, 0.

Ungheria 19, 0, 0.

ASIA

L’Asia è al primo posto per contagi, ma l’ampia parte l’ha fatta la Cina, paese nel quale è iniziato tutto. In difficoltà anche l’Iran, dove il numero è in continua salita.

Afghanistan 7, 0, 0.

Arabia Saudita 62, 0, 1.

Azerbaigian 19, 1, 3.

Bahrein 210, 0, 44.

Bangladesh 3, 0, 2.

Bhutan 1, 0, 0.

Birmania 0.

Brunei 37, 0, 0.

Cambogia 7, 0, 1.

Cina 80815; 3177; 64152.

Corea del Nord NON DICHIARATO

Corea del Sud 7979; 71; 510.

Emirati Arabi Uniti 85, 0, 20.

Filippine 52, 5, 2.

Georgia 25, 0, 0.

Giappone 701, 19, 118.

Giordania 0 India 82, 2, 10.

Indonesia 69, 4, 5.

Iran 11364; 514; 3529.

Iraq 83, 8, 24.

Israele 126, 0, 4.

Kazakistan 3, 0, 0.

Kirghizistan 0

Kuwait 100, 0, 5.

Laos 0

Libano 77, 3, 1.

Maldive 9, 0, 0.

Malesia 197, 0, 32. Mongolia 1, 0, 0.

Nepal 1, 0, 1.

Oman 19, 0, 9.

Pakistan 22, 0, 2.

Palestina 35, 0, 0.

Qatar 262, 0, 0.

Singapore 200, 0, 97.

Siria 0

Sri Lanka 5, 0, 1.

Tagikistan 0

Taiwan 50, 1, 20.

Thailandia 75, 1, 35.

Turchia 5, 0, 0.

Turkmenistan 0

Uzbekistan 1, 0, 0.

Vietnam 44, 0, 16.

Yemen 0.

AMERICA

Molto meno colpita l’America nel complesso, ma gli Stati Uniti hanno appena dichiarato lo “stato d’emergenza” visti i quasi 2000 casi accertati.

Anguilla 0

Antigua e Barbud 0

Antille Olandesi 0

Argentina 31, 1, 0.

Aruba 0

Bahamas 0

Barbados 0

Belize 0

Bermuda 0

Bolivia 3, 0, 0.

Brasile 151, 0, 0.

Canada 178, 1, 11.

Cile 43, 0, 0.

Colombia 13, 0, 0.

Costa Rica 23, 0, 0.

Cuba 3, 0, 0.

Dominica 1, 0, 0

Ecuador 19, 0, 0.

El Salvador 0

Giamaica 8, 0, 0.

Grenada 0

Groenlandia 0

Guadalupa 0

Guatemala 0

Guiana Francese 0

Guyana 0

Haiti 0

Honduras 2, 0, 0.

Isole Cayman 0

Isole Falkland 0

Turks e Caicos 0

Isole Vergini Americane 0

Isole Vergini Britanniche 0

Martinica 0

Messico 12, 0, 4.

Montserrat 0

Nicaragua 0

Panama 27, 1, 0.

Paraguay 6, 0, 0.

Peru 28, 0, 0.

Portorico 0

Rep. Dominicana 5, 0, 0.

Saint Kitts e Nevis 0

Saint Lucia 0

St Pierre Miquelon 0

St Vincent Grenadine 0

Stati Uniti 1922; 41; 31.

Suriname 0

Trinidad e Tobago 0

Uruguay 0

Venezuela 2, 0, 0.

OCEANIA

Poche centinaia di casi nell’Oceania, dove l’Australia (paese maggiormente globalizzato) la fa da padrone con 199 casi.

Australia 199, 3, 26.

Christmas 0

Fiji 0

Guam 0

Isole Cocos 0

Isole Cook 0

Isole Marshall 0

Isole Pitcairn 0

Isole Salomone 0

Kiribati 0

Marianne Settentrionali 0

Micronesia 0

Nauru 0

Niue 0

Norfolk 0

Nuova Caledonia 0

Nuova Zelanda 5, 0, 0.

Palau 0

Papua Nuova Guinea 1, 0, 0.

Polinesia Francese 0

Samoa 0

Samoa Americane 0

Tokelau 0

Tonga 0

Tuvalu 0

Vanuatu 0

Wallis e Futuna 0

AFRICA

L’Africa ad ora, salvo qualche eccezione come Algeria, Sudafrica e Senegal, non registra casi da coronavirus.

Algeria 26, 2, 10.

Angola 1, 0, 0.

Benin 0

Botswana 0

Burkina Faso 2, 0, 0.

Burundi 0

Camerun 2, 0, 0.

Capo Verde 0

Centraf. Rep. 0

Ciad 0

Comore 0

Congo Rep. Dem. 2, 0, 0.

Costa d’Avorio 2, 0, 0.

Egitto 80, 2, 27.

Eritrea 0

Etiopia 0

Gabon 0

Gambia 0

Ghana 2, 0, 0.

Gibuti 0

Guinea 0

Guinea Bissau 0

Guinea Equator. 0

Kenia 0

Lesotho 0

Liberia 0

Libia 1, 0, 0.

Madagascar 0

Malawi 0

Mali 0

Marocco 7, 1, 0.

Mauritania 0

Mauricius 0

Mozambico 0

Namibia 0

Niger 0

Nigeria 2, 0, 0.

Ruanda 0

Sao Tomé 0

Seychelles 0

Senegal 10, 0, 2.

Sierra Leone 0

Somalia 0

Sudafrica 24, 0, 0.

Sudan 1, 0, 1.

Swaziland 0

Tanzania 0

Togo 0

Tunisia 13, 0, 0.

Uganda 0

Zambia 0

Zimbabwe 0

