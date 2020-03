Clamoroso in Brasile: il presidente Jair Bolsonaro sarebbe risultato positivo al coronavirus. Un primo test avrebbe già rivelato il contagio. Ora il leader politico aspetta una controprova per l’annuncio.

Aggiornamento 17.15 – Jair Bolsonaro ha smentito ufficialmente il proprio contagio da Covid-19. “HFA/SABIN attestano il risultato negativo da Covid-19 per il signor presidente della Repubblica Jair Bolsonaro”, scrive il presidente via Twitter.

Il leader politico poi inncalza la stampa nazionale che aveva diffuso il contrario: “Non credete nei media fake-news! Sono loro che hanno bisogno di voi”.

– HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/iL3YPGPGXA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020

Coronavirus-Bolsonaro, il precedente aggiornamento

15.48 – Coronavirus, clamoroso in Brasile: Jair Bolsonaro sarebbe risultato positivo al test per il Covid-19. Lo riferiscono i media brasiliani citando fonti all’interno dello staff presidenziale. Secondo quanto si apprende, in attesa dell’ufficialità assoluta, un primo esame avrebbe già riscontrato il contagio nel leader politico.

Coronavirus, positivo il presidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro ora starebbe aspettando una controprova prima di rendere ufficiale la notizia. L’infezione sarebbe stata riscontrata dopo che un altro riferimento politico risultasse positivo, ovvero il sottosegretario della presidenza Fabio Wajngarten.

Nel frattempo c’è grande tensione in sede governativa. Se il test dovesse riscontrare effettivamente l’infezione – riferiscono i media – un presidente contagiato non sarebbe assolutamente una buona immagine per la popolazione. Ma anzi potrebbe scatenare il panico con conseguenze anche sulla Borsa che già oscilla fortemente da una settimana.

Nel frattempo c’è un forte sospetto sul come Bolsonaro può aver contratto il Covid-19: tutti gli indizi ufficiosi porterebbero agli Stati Uniti d’America. Gran parte dell’equipe politica infetta, infatti, sarebbe stata contagiata nel recente viaggio in Florida e in particolare – sembrerebbe – nella proprietà di Donald Trump.

E se si considera che il presidente americano è stato anche a stretto contatto con tre persone poi rivelatesi positive, i pezzi del puzzle forse si incastrano. Trump che proprio negli ultimi giorni aveva rifiutato il test. Ma dopo questo ennesimo caso – riferisce il portavoce statunitense – il presidente americano starebbe valutando un dietrofront.

<<< Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>>